Odszkodowanie za wypadek komunikacyjny

Co zrobić bezpośrednio po wypadku

Zdarzył się wypadek komunikacyjny. Oczywiście najważniejsze są kwestie zdrowotne - jeśli jednak pasażerowie i kierowcy nie są w stanie zagrożenia życia, zająć się można kwestiami formalnymi. Wielu kierowców nie chce na miejsce wypadku wzywać policji i wszystkie sprawy załatwić między sobą. Wtedy należy przede wszystkim ustalić czy sprawca ma polisę ubezpieczeniową i jaki zakład go ubezpiecza. Już na miejscu wypadku powinno także zostać oświadczenie, będące podstawą do dalszego domagania się roszczeń. W oświadczeniu powinny znaleźć się dane sprawcy, dane jego prawa jazdy, opis zdarzenia. Jeśli sprawca odmawia udzielenia kompletnych informacji, wtedy należy wezwać policję.

Komu przysługuje odszkodowanie

Odszkodowanie przysługuje osobie, której została wyrządzona szkoda i która jest właścicielem uszkodzonego pojazdu. Nie dotyczy to oczywiście sytuacji, kiedy za szkody odpowiedzialny jest sam właściciel. Ubezpieczenie nie obejmuje też ewentualnej utraty przedmiotów wartościowych. To znaczy, na przykład jeśli nasze auto w wyniku wypadku spłonie, a wraz z nim znajdująca się w środku gotówka, ubezpieczenie OC nie będzie tu podstawą do dochodzenia roszczeń. Możemy domagać się odszkodowania, które pozwoli nam naprawić samochód, pokryć robociznę i zakup nowych części. Odszkodowanie może też dotyczyć doznanych krzywd psychicznych i fizycznych. Kiedy konieczne jest długie leczenie domagać się można także renty.

Czy warto załatwiać sprawę odszkodowania samodzielnie

Ubezpieczyciele nie lubią wypłacać odszkodowań. Często zdarza się, że ich wysokość jest zaniżona, osoby zainteresowane padają ofiarą różnego rodzaju kruczków prawnych. Dlatego, zdecydowanie warto skorzystać z pomocy pełnomocnika, który zna się na zawiłym prawie ubezpieczeniowym. Pomoże on przebrnąć przez wszystkie etapy postępowania, a także załatwić sprawę w sądzie, jeśli zajdzie taka konieczność. A to niestety zdarza się dość często.

W postępowaniu w sprawie odszkodowania ważna jest przede wszystkim dokładność i czytanie wszystkiego co napisane jest "małym drukiem". Dlatego właśnie przyda się pełnomocnik profesjonalny.