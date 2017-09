Ochrona prawna na abonament

Abonament usług

Jesteśmy przyzwyczajeni do abonamentu za telefon, Internet. Po pierwsze, dzięki takiej metodzie płatności za usługi zmniejsza się jej koszt, po drugie opłatę uiszczamy regularnie, co pozwala łatwiej zaplanować usługi prawnicze w miesięcznych wydatkach. Cennik ochrony prawnej w pakiecie na miesiąc zaczyna się już od 59,99 zł. Korzyścią jest obsługa 24/7, co może być przydatne w nagłych wypadkach. Oszczędza się również czas - możliwy jest kontakt telefoniczny bądź e-mail z klientem, nie trzeba więc umawiać się na spotkanie w kancelarii. Jeśli przeliczyć by koszt za te same usługi, ale nieobjęte abonamentem, może on sięgać nawet kilku tysięcy złotych.

Zakres usług

W abonamencie mogą znaleźć się różne rodzaje usług - porady prawne, opinie wykwalifikowanych prawników, sporządzanie pism procesowych, wniosków, odwołań, zażaleń, przygotowywanie umów. Prawnicy mogą też wypełniać formularze do KRS. Pomoc prawna udzielana jest w bardzo różnorodnych dziedzinach - w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego, cywilnego, karnego, administracyjnego, gospodarczego. Prawnik pomoże nam uniknąć wielu problemów i skutków nieprzemyślanych przez nas dokładnie decyzji. Dlatego warto z jego usług skorzystać już na etapie podpisywania umów kredytu, wykupywania polisy na życie i tak dalej. W związku z tym, że takich czynności dokonujemy wbrew pozorom dosyć często, abonament na usługi prawnicze to dobre rozwiązanie.